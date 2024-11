Rapina in metro a Milano: due uomini colpiti con le forbici

Il blitz, i fendenti e la fuga. Rapina mercoledì pomeriggio in un negozio di oggettistica che si trova nella fermata metropolitana di Lotto, sulla linea rossa. Poco dopo le 16, stando a quanto finora ricostruito dalla polizia, lo store è finito nel mirino di due uomini – descritti come nordafricani – che hanno ferito il titolare e il dipendente per poi fuggire.

I rapinatori, infatti, dopo aver preso un paio di occhiali e una power bark si sono scagliati contro i negozianti – un 33enne e un 22enne, entrambi cittadini bengalesi – colpendoli con delle forbici alla mano e all’avambraccio. Ad avere la peggio è stato il più giovane dei due, che è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso del Fatebenefratelli in codice verde.

Quando gli agenti delle volanti sono arrivati sul posto, i due aggressori erano già riusciti a far perdere le proprie tracce. www.milanotoday.it – foto archivio