Emma Bonino: “mi prendo una tregua dalla politica”

“Mi sono spaventata davvero e questa volta mi prendo una tregua dalla politica”. Lo ha detto Emma Bonino, tornata a casa dopo l’ultimo ricovero in ospedale per problemi respiratori

La storica leader radicale e di +Europa era finita in terapia intensiva all’Ospedale Santo Spirito di Roma, prima di avere l’ok dei medici per la prosecuzione della convalescenza a casa. I parametri risultano stabili e le sue condizioni migliorate. “Voglio recuperare le forze e voglio recuperarle in fretta, c’è tanto da fare”, ha aggiunto.

Emma Bonino ricoverata per problemi respiratori

Dopo la pausa per sottoporsi a cure, in un’intervista a La Repubblica la Bonino ha anche parlato dei prossimi obiettivi politici. “Il referendum sulla cittadinanza che dovrebbe tenersi in primavera. L’importante è approvare una legge completa sul fine vita e il suicidio assistito”.

In un'altra intervista al Corriere della Sera, l'ex ministra ha affermato: "Quando si sono conquistati i diritti non si può rimanere fermi. Rimanere fermi sui diritti vuol dire tornare indietro".