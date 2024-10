Conferenza Informazione e Propaganda: Roma, 24 novembre 2024

Secondo appuntamento a Roma il 24 novembre con gli Stati Generali, questa volta dedicati all’informazione e alla propaganda

Nella moderna sala Auditorium della SSML San Domenico in Via Casilina 233, dalle 10 alle 18, professionisti dell’informazione, giornalisti, comunicatori e intellettuali si confronteranno in un dibattito sulla condizione dell’Informazione nella società odierna.

I crescenti episodi di censura della libera informazione o le strumentalizzazioni propagandistiche delle notizie saranno al centro dell’analisi degli autorevoli relatori.

Tra gli ospiti previsti ci sono numerosi volti noti dell’informazione televisiva, radiofonica e della carta stampata tra cui:

Tiziana Alterio, Matteo Brandi, Angela Camuso, Marianna Cané, Ruggero Capone, Alberto Contri, Alexandre Del Valle, Fabio Duranti, Franco Fracassi, Mario Improta, Mohamed Konarè, Ettore Lembo, Maurizio Martucci, Francesca Romana Poleggi, Jeannie Toschi M. Visconti.

Il convegno è organizzato dal sito ImolaOggi.it con il suo direttore Armando Manocchia e sarà condotto dal giornalista radiotelevisivo Davide G. Porro.

L’evento sarà ad ingresso libero, ma è fortemente raccomandata la prenotazione in accredito alla email eventi@imolaoggi.it

Al termine delle relazioni, è previsto uno spazio per le domande.