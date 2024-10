GB, governo laburista aumenta tasse per 40 miliardi di sterline

Il governo a controllo laburista della Gran Bretagna ha presentato il suo primo piano di bilancio, una manovra da 40 miliardi di sterline essenzialmente basata su aumenti delle tasse che serviranno alimentare la spesa pubblica e gli investimenti e che il cancelliere dello Scacchiere, Rachel Reeves, l’equivalente di ministro delle Finanze, a ribadito servirà anche a compensare il “buco nero” lasciato dal precedente esecutivo.

Su questo elemento l’ufficio indipendente sul Bilancio dovrebbe pubblicare una sua valutazione a breve. Nel frattempo la stessa Reeves ha riferito che l’organismo pronostica una crescita dell’1,1% per quest’anno, del 2% per il prossimo a fronte delle precedenti stime rispettivamente di 0,8 e 1,9%. Saliranno i contributi per le imprese e la tassazione sugli utili. “Quando si tratta di tasse questo governo sceglie di proteggere sempre i lavoratori”, ha detto Reeves. (askanews)