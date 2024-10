Magi: “Dispiace molto la vittoria per un soffio di Bucci in Liguria”

“Dispiace molto per la vittoria per un soffio di Bucci in Liguria anche perché Più Europa è stata tenuta inspiegabilmente fuori dalla corsa di Orlando. Io non credo che al centrosinistra manchino i voti per vincere su questa destra. Manca un metodo e manca una visione comune che si crea solo con un confronto vero sui temi, non sui veti di qualcuno. Solo così si recupera da quella fascia enorme di persone che a votare non ci vanno proprio più. Spero che questa lezione sia utile per tutti per il futuro”.

Lo scrive sui social il segretario di Più Europa Riccardo Magi. (Adnkronos)