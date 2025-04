Referendum, Magi (+Europa) vestito da fantasma davanti alla Rai

Presente anche la Cgil, Landini: “Combattere l’astensionismo”

«No bavaglio. Liberi di essere informati» si legge su uno striscione in via Teulada a Roma, davanti alla Rai. Tante le bandiere della Cgil, numerosi i partecipanti. Il tratto di strada è stato chiuso al traffico. «Zero minuti di dibattito in tv sulla Rai sul referendum».

Al sit-in è arrivato vestito da fantasma, il deputato di +Europa Riccardo Magi. “Questo è il fantasma del referendum sulla cittadinanza. La Tv di stato non ha concesso spazi di approfondimento sul referendum”