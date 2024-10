Brescia, tenta due rapine violente: arrestato senegalese

Brescia. Si è alzato di buon mattino con l’obiettivo di mettere a segno due rapine che, però, non sono andate a buon fine, 26enne arrestato dalla Polizia Locale

I due episodi sono avvenuti domenica mattina: alle 8,30 in piazzale della Repubblica, dove un cittadino senegalese di 26 anni, senza fissa dimora e con permesso temporaneo di soggiorno per la protezione sussidiaria, ha colpito ad ombrellate un 60enne di origine nordafricana con l’intento di derubarlo.

Non riuscendovi, poco dopo, si è scagliato contro una donna: l’ha aggredita alle spalle e l’ha gettata a terra, quindi si è messo a cavalcioni per cercare di sottrarle del denaro.

Alla scena hanno assistito sia il 60enne precedentemente aggredito, sia diversi passanti che hanno soccorso la signora, mettendola in salvo. L’uomo, con diversi precedenti, fermato con fatica dagli agenti della Locale, ha dichiarato di avere problemi psichiatrici ed è quindi stato accompagnato in ospedale. Successivamente è stato trasferito a Canton Mombello: deve rispondere delle accuse di rapina aggravata e di resistenza a pubblico ufficiale.

