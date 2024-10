Palermo, morto improvvisamente presidente di Federalberghi

Il mondo del turismo è a lutto. E’ morto improvvisamente a 59 anni Nicola Farruggio, presidente Federalberghi Palermo e vicepresidente della federazione siciliana. L’imprenditore, molto noto in città, sarebbe stato colpito da un infarto fulminante. Trasportato d’urgenza a Villa Sofia, per lui non c’è stato nulla da fare.

Aveva da poco aperto a Mondello il suo albergo, il Mondello Glam Hotel Spa Resort & Terrace nella località balneare a due passi da Palermo. In passato era stato anche vicepresidente vicario di Confcommercio Palermo. Farruggio era sposato con la giornalista palermitana Rosa Di Stefano.

Proprio con la moglie, lo scorso anno, in occasione della festa di compleanno del magnate giapponese Kaoru Nakajima, l’industriale dal patrimonio plurimilionario che ha festeggiato i suoi 73 anni proprio a Palermo, è stato uno dei pochi invitati palermitani alla festa organizzata al Politeama: per l’occasione gli hanno regalato un libro con le litografie di Gianbecchina.

Quando è stato eletto alla guida della maggiore associazione rappresentante del sistema ricettivo aveva detto: “La conferma mi riempie di orgoglio e testimonia anche l’impegno continuo che in questi anni abbiamo profuso. Continuerò a lavorare, con l’obiettivo di far crescere ulteriormente l’influenza della nostra associazione nella considerazione del fatto che sono molte ancore le cose da fare per far raggiungere risultati concreti al nostro settore”. […]

