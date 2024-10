Milano, ragazzo accoltellato al collo per rapina

Un ragazzo di 22 anni è stato accoltellato al collo durante la notte tra domenica e lunedì a Milano. A quanto pare, potrebbe essere una rapina finita male

L’aggressione si è consumata in via Stamira D’Ancona, all’ingresso del parco Martesana, attorno all’1.30. Sul posto sono intervenuti due equipaggi dell’Agenzia regionale emergenza urgenza, in codice rosso (poi declassato a giallo). Il ferito è stato accompagnato dal personale sanitario con automedica e ambulanza all’ospedale Niguarda.

Sono arrivati anche i militari del Nucleo Radiomobile dei carabinieri, che indagano sull’accaduto. Poco dopo, alle 2, un trentatreenne è stato accoltellato al petto in via Pomposa.

