In auto con 110 dosi di cocaina, arrestato albanese

Non solo a Roma. Anche in provincia le auto noleggio stanno diventando le nuove basi mobili degli spacciatori di droga. A Mentana, città alle porte di Roma, i carabinieri della locale compagnia hanno infatti fermato un 22enne, alla guida di una vettura in affitto, in possesso di dosi di cocaina.

Arrestato pusher su auto a noleggio

Durante i controlli sul territorio, i carabinieri di Mentana hanno notato lo strano andamento di un’auto, risultata poi a noleggio, che hanno poi controllato. A bordo c’era un 22enne, di origine albanese, senza fissa dimora. In seguito alla perquisizione del veicolo, i militari hanno trovato oltre 100 g di cocaina, suddivisa in 110 dosi, pronte per essere vendute. Il giovane è stato arrestato ed è stato condotto presso il carcere di Rebibbia.

Auto a noleggio come basi per lo spaccio

Di recente, i carabinieri della compagnia di Roma Montesacro hanno fermato cinque persone a bordo di vetture noleggiate, trovando al loro interno consistenti quantità di hashish, cocaina e crack, oltre a denaro contante ritenuto provento dell’attività illecita. Ad agosto, gruppi di pusher erano stati fermati a bordo di tre Fiat panda a noleggio mentre spacciavano droga nel III municipio. In passato, un episodio simile era accaduto a Primavalle, con l’arresto di due italiani a bordo di un’auto in affitto. Un trend che va avanti, ormai, dal 2023 e che non sembra fermarsi.

