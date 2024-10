La pallavolo pugliese in lutto per la morte della giocatrice dell’Astra volley Presicce-Acquarica

La pallavolo pugliese in lutto, per la morte di Valentina Sergi, giocatrice dell’Astra volley Presicce-Acquarica, squadra che milita nel campionato nazionale di serie C. La 33enne ha avuto ieri un malore in casa, oggi alle 16 i funerali nella chiesa della Madonna dell’aiuto di Torre San Giovanni-Ugento. rainews.it – foto Facebook