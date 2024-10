Cagliari, operativo il primo “ospedale nel Metaverso”

E’ operativo da oggi il primo ospedale in Italia nel Metaverso, una struttura nella quale i pazienti potranno entrare anche senza muoversi da casa propria, utilizzando molti servizi che offre la sanita’, come se fossero in presenza.

Il progetto digitale attivato dall’Azienda ospedaliera universitaria di Cagliari e’ stato presentato a Roma al Binario F, lo spazio di Meta per lo sviluppo delle competenze digitali. Il Metaverso e’ una tecnologia destinata a rendere sempre piu’ fruibili i servizi che offre la sanita’ e la Pubblica Amministrazione in generale. Nel Metaospedale di Cagliari si puo’ entrare indossando gli oculus, ovvero i visori per la realta’ virtuale, ma anche semplicemente da pc, tablet e smartphone. (NPK) Fonte: Aou Cagliari