Rapina violenta in negozio, arrestato tunisino

Rapina in un negozio di Camposampiero. Il ladro è stato arrestato dopo aver aggredito un commesso

Ha aggredito il commesso del negozio per rubare un cavo per ricaricare il telefono e delle cuffie. La violenza è avvenuta in un negozio di Camposampiero sabato sera. Un 28enne tunisino dopo aver nascosto nelle tasche i due articoli ha tentato di uscire dal negozio ma è stato scoperto dal dipendente. Lo straniero a quel punto ha sferrato un pugno in faccia al commesso poi mentre cercava di raggiungere la sua auto ha preso una bottiglia e lo ha colpito nuovamente.

Non contento ha lanciato anche un pesante posacenere contro un’altra dipendente corsa per aiutare il collega. Sul posto in quel momento sono arrivati i carabinieri di Camposampiero che hanno bloccato il 28enne tunisino e lo hanno arrestato per rapina aggravata, lesioni, danneggiamento e minacce. (Servizio di Valentina Visentin) – Rete Veneta