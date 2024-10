Milano, 85enne derubato al supermercato: presi 4 stranieri

Prima il furto supermercato, poi le manette. È successo all’Esselunga di via Cena a Milano nella mattinata di martedì 22 ottobre quando i poliziotti della squadra mobile hanno arrestato un 37enne che poco prima aveva rubato il portafogli a un anziano di 85 anni; nei guai anche tre suoi connazionali (presunti complici): due uomini di 32 e 34 anni e una donna di 36 anni.

I detective della Sesta sezione hanno notato il 37enne mentre (insieme a un presunto complice) stava seguendo un anziano in via San Michele del Carso. Poco dopo i due sono saliti a bordo di un’automobile con a bordo un uomo e una donna; giunti in via Cena, il 34enne e il 37enne sono entrati all’interno del supermercato, ma gli altri due sono rimasti all’interno dell’automobile.

Il furto è avvenuto nei pressi delle casse mentre l’85enne stava per uscire dal supermercato dopo aver pagato la spesa. Il 37enne, nel dettaglio, ha sfilato il portafogli dalla tasca posteriore dell’anziano (nel frattempo il 34enne ha pagato ciò che aveva preso alle casse). Appena l’uomo si è impossessato del portafogli sono intervenuti i poliziotti che lo hanno bloccato insieme ai presunti complici.

Per il ladro sono scattate le manette con l’accusa di furto aggravato in concorso; gli altri tre presunti complici, invece, sono stati indagati in stato di libertà per lo stesso reato.

