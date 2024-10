Convegno ‘Energia, Terra e Pace’, intervento del prof. Francesco Celani

di Francesco Celani – È stata organizzata ad Assisi, come sempre da Claudio Pace (18-19 Ottobre 2024), la XIX edizione della serie di Convegni, altamente multidisciplinari, denominati Assisi nel Vento (ANV).

Ho presentato una relazione sulle LENR-AHE, basata principalmente su quanto già mostrato durante la Nostra presentazione al Parlamento Europeo del 5 Settembre 2024.

Novità SOSTANZIALE è stata la diffusione degli ultimi risultati (purtroppo in tutti i sensi) focalizzati a superare uno dei limiti dei regimi di PLASMA che recentemente utilizziamo, in maniera crescente, per aumentare ulteriormente i fenomeni di AHE (Anomalous Heat Effect) in maniera per quanto possibile controllata e continuativa.

Il problema è che i fenomeni di plasma tendono spontaneamente a “spegnersi”.

Abbiamo utilizzato, di nuovo, il metodo della eccitazione esterna suppletiva tramite DEBOLE eccitazione gamma (Th232). Mini sorgente, di intensità pari a circa 5 volte (a contatto), non misurabile a 50 cm di distanza, il fondo ambientale del Laboratorio di Frascati. È stata messa dentro un contenitore di SS, ermeticamente chiusa.

Inoltre la sorgente (in realtà elettrodo commerciale di saldatura TIG), è basata su un “sinterizzato” di W98%Th2%, rapporto atomico.

Il tutto è ESTERNO al reattore.

I risultati sono stati particolarmente chiari, ed UTILI, dal punto di vista operativo.

È stato quindi trovata una strada percorribile, a basso costo ed intrinsecamente SICURA, per poter stimolare il regime di plasma.

Purtroppo, come sapete, il Laboratorio 25 è stato dichiarato chiuso dalla Dirigenza dello Istituto a partire dal 4 Ottobre 2024, in base ad un regolamento interno dello INFN a carattere puramente burocratico.

Sono molto impegnato a trovare una soluzione operativa per trasportare TUTTE le attrezzature esistenti dentro il Laboratorio in altro luogo “idoneo”. Speriamo che nel frattempo non sia saccheggiato, come già avvenuto a Febbraio 2015.

Buona visione/ascolto.

prof. Francesco Celani