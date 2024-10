Violenza sessuale su minorenne, cinese ai domiciliari

Indagato dalla Procura dei minori di Brescia, che ha competenza in materia, inseguito dai carabinieri di Brembate, arrestato in provincia di Como: è la triangolazione che ha portato al fermo di un cittadino cinese di 38 anni, L.R. le sue iniziali, accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina minorenne e per questo già traslato agli arresti domiciliari.

L’ordinanza di misura cautelare è stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, in accordo con le risultanze investigative dei carabinieri, questo “in relazione alla pericolosità sociale che il soggetto rappresentava per la comunità, per la spregiudicatezza dell’azione delittuosa e per il concreto pericolo di reiterazione del reato”, si legge in una nota dell’Arma.

Violenza sessuale su minore

Il 38enne arrestato, regolare sul territorio nazionale, in questi ultimi mesi avrebbe più volte variato la sua dimora facendo perdere le proprie tracce. Secondo quanto ricostruito in sede d’indagine, il 38enne nell’aprile scorso si sarebbe reso autore di una violenza sessuale ai danni di una minore: questo sarebbe successo all’interno dell’attività commerciale (forse un negozio) all’interno della quale l’uomo lavorava all’epoca dei fatti. A seguito di mirata attività investigativa, i militari hanno raccolti “univoci e diretti” indizi di colpevolezza. Inevitabili le manette, in attesa del processo.

