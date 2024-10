Violenta rapina a Firenze, arrestato marocchino

Nella notte di mercoledì i carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato un 27enne per una violenta rapina commessa nelle vie del centro storico

Alle 2:30 circa, due pattuglie erano impegnate nel controllo del territorio e sono state richiamate in via de’ Pucci da una donna che chiedeva aiuto. In stato di shock, ha raccontato ai militari di essere stata rapinata della borsa, fornendo una descrizione dell’aggressore: i carabinieri hanno raggiunto l’uomo, risultato poi un 27enne di nazionalità marocchina, in fuga lungo via Cavour, vicino a piazza San Marco.

Anche con i video delle telecamere (sotto le immagini diffuse dai carabinieri) è stato ricostruito quanto avvenuto, con l’uomo che ha strattonato la borsa e la donna fino a riuscire a strapparla, come si vede nelle immagini. L’uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Sollicciano.

