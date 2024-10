Torino, rapina con machete: arrestato nordafricano

Drogato rapina un uomo con il machete. Il fatto è avvenuto in via Nizza, nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Porta Nuova

Momenti di terrore l’altro giorno a Torino dove un uomo ha rapinato un passante minacciandolo con un machete. Con questa accusa il malvivente, 32 anni, di origini nordafricane, è stato arrestato dai carabinieri.

E’ successo nei pressi di Porta Nuova. Il fatto è avvenuto in via Nizza, nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Porta Nuova. Il passante minacciato, 37 anni, dopo avere consegnato del denaro all’uomo col machete, è scappato rifugiandosi dentro un taxi in sosta.

Il presunto rapinatore, senza fissa dimora e noto alle forze dell’ordine, avrebbe agito sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. https://laprovinciadibiella.it