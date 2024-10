Roma, aggredisce vigilessa e danneggia auto di servizio: arrestato indiano

Ha aggredito una agente della polizia locale che stava smontando dal servizio. Poi ha assunto atteggiamenti violenti nei confronti dei vigili, accorsi in aiuto della collega

Protagonista il 17 ottobre un 32enne indiano che 24 ore prima, oltre a insultare e ad assumere atteggiamenti aggressivi nei confronti dei caschi bianchi – aveva danneggiato alcuni veicoli di servizio nelle vicinanze del comando del V gruppo Casilino, tra viale Palmiro Togliatti e via Prenestina. L’uomo, alla fine, è stato arrestato. Un episodio, questo, che è maturato in una zona dove già il comandante del gruppo V Casilino aveva chiesto di porre un’attenzione particolare.

Nello specifico, il dirigente – Ugo Esposito – aveva lamentato una serie di atti vandalici contro le auto private del personale di polizia locale del V gruppo Casilino, l’ultimo il 22 agosto. Nell’occasione, aveva chiesto un intervento al presidente del municipio V, Mauro Caliste. La caserma, in particolare, affaccia su viale Palmiro Togliatti, confinando con la via Prenestina e il Quarticciolo. Un punto dove convivono spaccio e prostituzione. Con un degrado che è sfociato anche in vandalismo.

Arrestato dalla polizia locale

Tornando ai fatti, ieri l’uomo ha inseguito e aggredito una vigilessa, che stava smontando dal servizio. I colleghi della donna sono subito giunti in soccorso, mentre il 32enne ha cercato in tutti i modi di opporsi all’arresto, assumendo dei comportamenti violenti. Lo stesso uomo, il giorno prima, aveva danneggiato alcuni veicoli in servizio alla polizia locale, a un tiro di schioppo dalla sede del comando. Bloccato e arrestato, il 32enne dovrà rispondere di danneggiamento al patrimonio, oltraggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, oltreché per il reato di lesioni personali nei confronti degli agenti che lo hanno bloccato, costretti a ricorrere alle cure mediche del caso in ospedale.

www.romatoday.it