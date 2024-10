“Il vaccino anti-Covid è veleno”, radiato medico

È stato radiato dall’Ordine dei medici Tiziano Talamazzi, il medico ematologo e dentista di Cremona finito sotto accusa per le sue posizioni “no-vax”

Per “riparare ai danni” del vaccino anti-Covid che definiva “veleno“, Talamazzi somministrava ai suoi pazienti una terapia fatta di integratori elaborata da Matteo Testa, il “farmacista libero” già espulso dal suo ordine di Milano. La ricetta era mix di curcuma, nattochinasi e bromelina, che sarebbe stato in grado di intervenire sulle alterazioni provocate “dalla proteina Spike inoculata con il vaccino”. Una posizione ribadita più volte sui social e in un’intervista radiofonica del 2023, mostrata più recentemente anche in un servizio de “Le Iene” andato in onda lo scorso 6 febbraio.

Talamazzi, 71 anni, è stato convocato nella serata di mercoledì 16 ottobre nella sede dell’Ordine provinciale dei medici a Cremona, dove si è presentato con i suoi tre legali. Dopo il verdetto, arrivato poco prima delle 23, il medico si è rifiutato di rilasciare dichiarazioni.

“La commissione, con la massima attenzione, accortezza, profondità e giudizio, e con il rispetto al diritto di difesa che attraverso i suoi avvocati ha fatto valere, ha affrontato la posizione del dottor Talamazzi sulla base degli elementi che avevamo raccolto nella fase istruttoria”, ha spiegato Pietro Signorini, presidente della commissione disciplinare Albo medici. […]

La commissione ha ora trenta giorni per depositare le motivazioni che hanno portato a radiare il medico.

