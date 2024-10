Sanità, 50 milioni di euro per vaccino contro virus sinciziale ai neonati

A partire da novembre, tutti i neonati in Italia riceveranno un’immunizzazione contro il Virus Respiratorio Sinciziale (VRS) grazie all’anticorpo monoclonale Nirsevimab. Il piano è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, che ha destinato 50 milioni di euro per garantire un accesso equo a tutti i neonati, inclusi i bambini nati da luglio e i più fragili con meno di 24 mesi. L’obiettivo è proteggere i piccoli durante la stagione invernale, quando il virus tende a essere più diffuso.

Maria Rosaria Campitiello, capo del Dipartimento di Prevenzione del Ministero della Salute, ha sottolineato come questa decisione rappresenti il frutto di una sinergia tra governo e regioni, mantenendo la promessa del ministro Orazio Schillaci di rendere la somministrazione dell’anticorpo accessibile a livello nazionale. È un risultato importante per la salute pubblica, ottenuto grazie alla stretta collaborazione tra le istituzioni.

Critiche e raccomandazioni: il dibattito sull’uso del Nirsevimab

La campagna di immunizzazione non è stata esente da polemiche. L’Istituto Superiore di Sanità aveva espresso perplessità circa l’opportunità di somministrare il Nirsevimab a tutti i neonati, non solo ai soggetti fragili, segnalando potenziali rischi. Tuttavia, pediatri, neonatologi e specialisti del Calendario Vaccinale per la Vita hanno sostenuto l’importanza dell’immunizzazione universale, che è stata poi confermata con l’intesa finale.

La questione della gratuità: dalle polemiche al via libera

Un punto critico è stato il passaggio del farmaco dalla fascia C alla fascia A, cioè a carico del Servizio Sanitario Nazionale. La decisione è stata presa alla luce dell’aumento dei casi di VRS nei bambini, ma inizialmente alcune regioni in difficoltà finanziaria, come quelle del Sud, erano state invitate a garantire comunque la somministrazione gratuita del farmaco. Ora, con l’accordo Stato-Regioni, sarà accessibile a tutti, indipendentemente dalle condizioni economiche locali.

Prospettive future: verso un’implementazione graduale

La possibilità di ampliare progressivamente il programma a tutti i neonati del 2024 sarà valutata in base all’andamento del progetto. Il piano attuale rappresenta una prima fase cruciale, con l’impegno a monitorare i risultati per garantire una protezione sempre più ampia contro il VRS, un virus particolarmente pericoloso per i più piccoli.

https://notizie.tiscali.it