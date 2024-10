“Divieto di maternità surrogata, un bene per donne e bambini”

COMUNICATO STAMPA dell’Ass. ”NON SI TOCCA LA FAMIGLIA”

DIVIETO MATERNITÀ SURROGATA ., UN BENE PER DONNE E BAMBINI.

______

In Senato è stato sancito il diritto di donne e bambini a non essere considerati “cose”, ma persone degne di rispetto e non oggetto di compravendita .

Raccogliamo con profonda umanità , il disagio che abita in coloro che non potendo avere figli, soffrono per questa mancanza, e coltivano il desiderio di porvi rimedio ricorrendo ad una pratica che di fatto, svilisce la dignità di coloro che vengono coinvolti per lo scopo.

Non essendo giusto trasformare i propri desideri in diritti; oggi dopo anni di sensibilizzazione sul tema, siamo lieti nel vedere raggiunto un traguardo di libertà e tutela del corpo delle donne e dei bambini, di cui gioiscono anche le vere femministe di sinistra, che hanno mostrato vero interesse per un provvedimento ad hoc sulle categorie più fragili.

ROMA 16 OTTOBRE 2024