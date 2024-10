Bologna, rapina in negozio e furto con strappo: arrestati due minori stranieri

Due giovani di 17 e 16 anni sono stati arrestati dalla polizia per il reato di furto con strappo aggravato in concorso e denunciati per una tentata rapina

I fatti risalgono a ieri, 14 ottobre. Attorno alle ore 16, la centrale operativa del 113 veniva contattata per un’aggressione ai danni di un negoziante di via Ugo Bassi. Una volta sul posto, gli agenti hanno scoperto che due ragazzi erano entrati e avevano rubato un paio di occhiali; una volta usciti, il negoziante ha provato a inseguirli per riprendere la merce rubata, venendo però aggredito con calci e pugni da parte dei due minori.

Durante le ricerche, i poliziotti sono stati fermati da alcuni passanti che hanno riferito di un furto con strappo ai danni di una donna italiana di circa 70 anni, che mentre era seduta al tavolino di un bar era stata derubata di una collana d’oro che aveva al collo. La volante ha quindi rintracciato i due giovani in via Montebello, riuscendo a fermarne uno in via Galliera e uno in via Indipendenza, all’angolo con via de’ Falegnami.

Portati in questura e identificati, gli agenti hanno scoperto che si trattava dei due minorenni, residenti in comunità per minori stranieri, ed entrambi con precedenti di polizia per i reati di lesioni personali aggravate dall’uso di arma impropria (il 16enne) e furto con strappo in concorso (il 17enne). I due, su disposizione del tribunale di Bologna, sono stati portati in un centro di prima accoglienza per minori in attesa della convalida dell’arresto.

