UE, Meloni: ‘Italia tornata centrale’

Il “messaggio” dei cittadini europei è stato “molto chiaro” e “se il percorso parlamentare confermerà come auspichiamo la composizione annunciata” della Commissione “farà parte il ministro Fitto come vicepresidente esecutivo. Un notevole miglioramento per la nostra nazione rispetto alla commissione uscente, in cui c’erano 7 vicepresidenti e 4 esecutivi ma nessuno italiano. Questo conferma la ritrovata centralità in ambito europeo, rafforzata da un governo credibile che garantisce stabilità in un momento in cui tutto è instabile“.

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle comunicazioni in Senato in vista del Consiglio europeo. Un quadro “molto distante dal mantra del presunto isolamento”. (askanews)