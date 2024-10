Migranti, 53 sbarcati a Marsala

Sbarco di Migranti a Marsala, nel Trapanese. A pochi metri dalle coste, sul Lungomare Boeo, di fronte al Monumento ai Mille, è rimasta incagliata una grande imbarcazione su cui viaggiavano 53 migranti, tra cui un bambini e una donna incinta. Forse l’imbarcazione ha preso una secca e non è riuscita a proseguire. Qualcuno di loro si era buttato anche in mare per raggiungere la riva a nuoto.

Nel piazzale antistante la zona dell’isola ecologica sono stati trovati vestiti bagnati accartocciati e bottiglie d’acqua. I migranti sono stati soccorsi dal personale del 118, dai vigili urbani e dalla Capitaneria di Porto. – (Foto xa3/Italpress – ITALPRESS)