Malore fatale, Lorena muore a 33 anni

Lorena Di Paola avrebbe compiuto 34 anni venerdì. La donna è stata trovata in casa ad Azzano Decimo (Pordenone) priva di vita dal compagno Eryon. Lascia due figli, i genitori e il fratello. A ucciderla sarebbe stato un malore fatale. Era molto conosciuta per la sua professionalità come operatrice cinofila e la sua bravura.

Il ricordo

La sua scomparsa ha lasciato nel dolore la comunità, la sua famiglia, i suoi colleghi: «Siamo molto grati a Paola per il suo esempio di altruismo e di amore verso gli animali», riporta Il Gazzettino.

Tanti i messaggi di cordoglio e di dolore che in queste ore sono giunte alla famiglia anche attraverso i social: «Non ho parole scrive Sonia ricordo le gare, i consigli e gli auguri per i risultati, il tuo sorriso, la compagnia. Ti ringrazio di cuore per avermi regalato il tuo sostegno.

Ciao Lorena». La sua pagina social era dedicata agli animali: video, momenti di lavoro ed eventi, parlava di loro, scriveva «questo sostegno emotivo che ci danno, non ci rendiamo neanche conto, vivo per loro e loro per me».

