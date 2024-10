Sanità, mancano 60mila infermieri: Schillaci li assume in India

In Italia non si trovano gli infermieri, secondo le associazioni di categoria ne mancano 60mila

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in più occasioni aveva spiegato che in attesa di favorire la formazione e l’assunzione di nuove generazioni di operatori, il sistema sanitario pubblico ne avrebbe presi migliaia dall’estero. Ieri, al margine della riunione del G7 Salute ad Ancona, l’annuncio ufficiale del ministro: «Abbiamo definito i dettagli operativi per arrivare il protocollo finalizzato a far arrivare in Italia infermieri indiani». Nel corso del G7 Schillaci ha incontrato la ministra indiana.

I requisiti

Aggiunge Schillaci: «Gli infermieri indiani dovranno imparare l’italiano e per questo si stanno predisponendo delle piattaforme online. Siamo ai dettagli finali. Abbiamo scelto gli infermieri dall’India perchè hanno dei diplomi di qualità che possono essere riconosciuti dal nostro sistema. Dunque, in breve avremo un protocollo operativo che ci permetterà di tamponare l’attuale carenza di infermieri. Tuttavia, al contempo, ha concluso, stiamo lavorando per fare in modo che la professione infermieristica in Italia diventi più attrattiva».

Le assunzioni

Sul fronte delle assunzioni il ministro dice: «Nella prossima manovra avremo un piano triennale di assunzioni per medici e infermieri. Ciò consentirà di mettere fine anche al fenomeno dei medici gettonisti».

