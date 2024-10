Ingerisce 90 ovuli di eroina: nigeriano finisce in ospedale

CAGLIARI – Ha avuto un malore nella notte e ieri è finito al pronto soccorso del Brotzu. Qui si sono scoperte le cause del malessere di un trentatreenne nigeriano: in corpo aveva 90 ovuli di eroina, per un peso totale di circa un chilo e 400 grammi. Oltre alle cure, quindi, è arrivato l’arresto.

Ad allertare gli agenti della squadra Mobile della questura di Cagliari sono stati i medici del reparto di emergenza-urgenza dell’ospedale di via Peretti, che da subito hanno avuto il sospetto che il giovane avesse ingerito sostanze illecite.

Gli investigatori della sezione Antidroga hanno poi avuto la certezza dal personale sanitario, prima a seguito di esami radiologici, poi dal successivo intervento chirurgico d’urgenza al quale è stato sottoposto il trentatreenne. L’operazione ha portato alla luce gli ovuli.

Il Gip, dopo l’udienza di convalida, ha imposto la custodia in carcere. Ma, viste le sue gravi condizioni di salute, ha concesso che il nigeriano venisse trattenuto in ospedale.

www.unionesarda.it