Berlino: Putin si rifiuta di parlare al telefono con Scholz

ROMA, 11 OTT – Putin non è disposto a discutere della guerra in Ucraina con il cancelliere tedesco Scholz. Lo ha detto la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock citata da Dw. “Si rifiuta di accettare la pace e ogni giorno invia un altro segnale a favore della guerra e della distruzione. Oggigiorno, non è nemmeno più disposto a parlare al telefono con il cancelliere tedesco”, ha detto Baerbock

Lo scorso primo ottobre lo Zeit, citando fonti, ha riferito che Scholz stava pianificando una telefonata con Putin. Il giorno dopo, il Cremlino ha negato affermando che Berlino fino a quel momento non aveva chiesto un colloquio con Mosca. (ANSA)

Germania: altri 600 milioni di euro per aiuti militari a Kiev

Scholz: “non accetteremo una pace dettata dalla Russia”