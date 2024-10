Crosetto: “Onu e Italia non prendono ordini da Israele”

Roma, 10 ottobre 2024 – “Ho detto all’ambasciatore di riferire al governo israeliano che le Nazioni unite e l’Italia non possono prendere ordini da Israele, che sono lì in attuazione di una risoluzione delle Nazioni Unite. L’unico modo per discutere è ponendo formalmente il tema alle Nazioni Unite, e non dando ordini a chi è lì per difendere il diritto internazionale”.

Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Gli “atti ostili compiuti e reiterati contro la postazione 1-31 di Unifil potrebbero costituire crimini di guerra e rappresentano una violazione del diritto umanitario non giustificata da alcuna necessità militare”. Lo ha detto in una conferenza stampa a Palazzo Chigi il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ricordando di aver espresso la posizione del governo italiano sia all’omologo israeliano, Yoav Gallant, che all’ambasciatore a Roma, Jonathan Peled.

Chigi Fonte: Agenzia Vista