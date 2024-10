Bologna, morde un poliziotto per sfuggire al controllo: arrestato nigeriano

L’arrestato è risultato essere un nigeriano regolare in Italia, ma con numerosi precedenti tra cui porto d’armi, furto, resistenza a pubblico ufficiale

Per sottrarsi al controllo della polizia, che era intervenuta per un viavai sospetto, ha pensato di mordere uno degli agenti causandogli una ferita valida tre giorni di prognosi. È successo, ancora una volta, in Piazza XX Settembre. Il protagonista dell’aggressore è un cittadino straniero di 25 anni che, alla fine del parapiglia, è finito comunque in manette per resistenza a pubblico ufficiale.

L’equipaggio delle Volanti si trovava già sul luogo intorno alle sei del mattino, quando gli agenti hanno sentito un fracasso di bottiglie all’esterno del bar-tabaccheria in Galleria 2 agosto. E un uomo schizzare verso il viale gettando un coltello in un cestino. Raggiunto dai poliziotti, alla notizia che lo avrebbero portato in questura per ulteriori accertamenti, il 25enne è andato in escandescenze e ha aggredito gli agenti con pugni, calci e persino mordendone uno, tanto che per riuscire a bloccarlo è stato necessario l’intervento di un’altra pattuglia.

Identificato, il giovane è risultato essere un nigeriano regolare in Italia ma con numerosi precedenti tra cui porto d’armi, furto, resistenza a pubblico ufficiale e già destinatario di un daspo urbano e un avviso orale da parte del questore per una denuncia di violenza sessuale ricevuta in passato. Oltre all’arresto per resistenza a pubblico ufficiale, è stato denunciato anche per il porto del coltello che è stato trovato e sequestrato.

Qualche ora prima, alle tre di notte, un 34enne nigeriano è stato fermato dagli agenti del commissariato Due Torri per spaccio. Sospettato da tempo, i poliziotti lo hanno raggiunto davanti all’autostazione dove l’uomo viveva (o fingeva di vivere, secondo la questura) in strada con materassi, coperte e cartoni. E quindici involucri di cocaina nei calzini per un totale di 11 grammi e 465 euro in contanti, trovatigli addosso durante al perquisizione. Dall’identificazione è emerso che l’uomo aveva collezionato già tre condanne negli ultimi sei anni sempre per spaccio ed era regolare in Italia. È stato arrestato e processato in mattinata per direttissima.

Quelli in piazza XX Settembre sono gli ultimi di una serie di interventi che le forze dell’ordine hanno eseguito nella zona davanti alla stazione. Una stretta generale che si è intensificata dopo il tavolo per l’Ordine pubblico e la sicurezza e l’ultima ordinanza prefettizia che permette più margini di azione ai corpi di Polizia e dell’Arma. La questura fa sapere che, dal tre ottobre, in piazza XX settembre dagli agenti delle Volanti e del Reparto prevenzione crimini sono stati identificate 725 persone di cui 42 minori e 271 stranieri. 83 soggetti sono risultati con precedenti penali, mentre due sono stati denunciati per reati di immigrazione. 38 gli autoveicoli controllati.

