Olanda, dipendente di museo scambia “opera d’arte” per spazzatura e la butta

A volte l’arte non è facilmente comprensibile da tutti. Anzi, alcune correnti artistiche sono così innovative e inusuali da risultare, ai più, nemmeno opere d’arte

È successo a un tecnico di ascensori del museo LAM di Lisse che, vedendo quelle che ha creduto essere due lattine abbandonate, le ha buttate nella spazzatura. In realtà quelle due lattine di birra sono un’opera chiamata All The Good Times We Spent Together, dell’artista francese Alexandre Lavet, interamente pitturate a mano con acrilici. Quando la curatrice si è resa conto della loro assenza ha subito avviate le ricerche, terminate in un sacco della spazzatura pronto per lo smaltimento.

Miracolosamente, entrambe le lattine sono state trovate intatte. Ora sono state pulite poste temporaneamente in un posto d’onore all’ingresso del museo.

Stando a quanto riporta il museo, per l’artista queste lattine “simboleggiano i ricordi più cari condivisi con i cari amici. Anche se le serate trascorse a bere qualcosa possono sembrare banali nel grande schema delle cose, alla fine incarnano preziosi momenti di connessione”.

“I temi della nostra collezione sono il cibo e il consumo – dichiara Sietske van Zanten, direttore del museo -. La nostra arte incoraggia i visitatori a vedere gli oggetti di uso quotidiano sotto una nuova luce. Esponendo le opere d’arte in luoghi inaspettati, amplifichiamo questa esperienza e teniamo i visitatori sulle spine”.

https://tg24.sky.it