Firenze, rubato dipinto dell’800 nella basilica di San Lorenzo

FIRENZE, 17 MAR – Trafugato un dipinto dalla basilica di San Lorenzo a Firenze. A dare l’allarme, giovedì, un dipendente dell’Opera medicea Laurenziana che ha denunciato il furto ai carabinieri. Si tratta di un dipinto su tavola di fine Ottocento, di autore ignoto, ritraente la Madonna di Loreto, che era collocato sull’altare della Compagnia delle Stimmate, al piano interrato della basilica di San Lorenzo.

Il valore del dipinto non è quantificato. La Basilica, in pieno centro storico, è interessata da alcuni lavori di restauro e secondo quanto emerso il furto potrebbe essere stato commesso durante la pausa pranzo degli operai, che in quella fase si allontanano ed escono dalla chiesa per andare a mangiare. Indagini dei carabinieri in corso. (ANSA).