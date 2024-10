Roma, su uno scooter rubato vede i Cc e scappa: si schianta e muore

Stava viaggiando a bordo di uno scooter rubato, a Roma, quando ha visto i carabinieri e si è dato alla fuga. Edoardo Clementi, 17enne incensurato, si è quindi schiantato contro un muro ed è morto dopo il trasporto in ospedale. L’incidente è avvenuto lunedì pomeriggio in via Riva Ostiense: il giovane, che era senza casco, è stato subito soccorso e trasportato in ospedale in gravissime condizioni. Poco dopo il ricovero è deceduto. Sul caso indaga la polizia locale.

Una pattuglia dei carabinieri della stazione Garbatella, percorrendo via Riva Ostiense, ha notato sulla carreggiata opposta uno scooter SH fermo con due ragazzi a bordo. Uno si è allontanato a piedi nella vegetazione abbandonando il casco, invece il conducente è partito a velocità sostenuta.

Mentre la pattuglia faceva inversione di marcia lo avrebbe perso di vista poi lo ha trovato poco più avanti a terra. Portato in ospedale il 17enne è morto poco dopo. La salma sarebbe stata restituita ai familiari e lo scooter, che risulta rubato il 29 settembre, sarebbe stato sequestrato.

Nella zona dell’impatto sono presenti alcune telecamere a circuito chiuso e da una prima analisi dei video non emergerebbero dubbi sulla tragica fatalità. Il ragazzo ha perso il controllo del mezzo ed è ha sbattuto violentemente contro il muro. tgcom24.mediaset.it