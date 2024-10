Elon Musk: ‘Bill Gates e altri miliardari sono “terrorizzati” da una vittoria di Trump’

La bomba è sganciata quando Musk ha suggerito che Bill Gates, il mega-donatore democratico Reid Hoffman e altri miliardari sono “terrorizzati” da una vittoria di Trump perché, se vincesse, verrebbe fuori la lista dei clienti di Epstein.

Musk ha affermato questo dopo aver dichiarato che esiste una “forte sovrapposizione” tra i 100 principali burattinai di Kamala e la lista dei clienti di Epstein.

Musk ha definito “sbalorditivo” il fatto che centinaia di manifestanti del 6 gennaio siano stati condannati al carcere, ma che non sia stata intrapresa alcuna azione per perseguire il “peggior trasgressore nella lista dei clienti di Epstein”. “È folle!”, ha sottolineato.

“Penso che uno dei motivi per cui Kamala sta ottenendo così tanto supporto è che se Trump vincesse, la lista dei clienti di Epstein diventerebbe pubblica. E alcuni di quei miliardari dietro Kamala sono terrorizzati da questo risultato”, ha detto Musk.

Musk ha poi sollevato una rivelazione scioccante e inquietante: negli ultimi 3 anni si è verificato un aumento del 700% dell’immigrazione illegale in alcuni stati chiave indecisi, affermando che questa elezione sarà “l’ultima” se vinceranno i democratici.

Perché dice questo?

Perché “questi margini degli stati indecisi sono a volte di 10, 20 mila voti. Quindi cosa succede se metti centinaia di migliaia di persone in ogni stato indeciso?” ha chiesto Musk.

“Quando a qualcuno viene concesso l’asilo, la procedura è accelerata. Possono ottenere la green card e poi, cinque anni dopo la green card, possono ottenere la cittadinanza e possono votare in modo pienamente legale. E quando lo fanno, votano in modo schiacciante per i democratici”, ha spiegato Musk.

Entro il 2028, tutti gli stati indecisi saranno diventati democratici, lasciando l’America sotto una maggioranza democratica permanente.

Ecco perché Musk chiama queste elezioni “le ultime elezioni”, se Kamala vincesse.

