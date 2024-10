Scaraventata a terra e rapinata, anziana in ospedale con femore rotto: arrestata nomade

ROMA – Violenta rapina in pieno giorno nella zona di Centocelle. Una anziana è stata aggredita alle spalle da una donna. Scaraventata in terra nella caduta si è poi fratturata un femore. Vittima una donna di 77 anni, poi trasportata all’ospedale Santo Spirito dall’ambulanza del 118.

I fatti alle 10:00 del mattino dello scorso 3 ottobre. Uscita da poco dalla sua abitazione l’anziana, seguita a breve distanza da due ragazze, come riferito da alcuni testimoni, ha risposto al telefono. Un attimo di distrazione, sufficiente a una delle giovani che la pedinavano a strapparle dalle spalle la borsa che portava a tracolla. Attimi concitati nel corso dei quali la 77enne, che ha provato a trattenere la borsa, è stata poi aggredita e quindi scaraventata in terra. Rubato il portafoglio all’interno della borsa le rapinatrici si sono divise e sono scappate.

Anziana con il femore rotto

Una rapina avvenuta in pieno giorno, le urla dell’anziana che sbattendo si è rotta il femore, hanno infatti attirato l’attenzione di alcuni passanti che hanno cominciato a rincorrere la rapinatrice scappata su via Federico Delpino. Al fine di guadagnarsi la fuga, la ragazza ha gettato in terra il portafoglio appena rubato riuscendo poi a far perdere le proprie tracce per le strade di Centocelle.

Scovata nel campo nomadi

Ascoltati alcuni testimoni e visionate le telecamere della strada gli agenti delle volanti hanno poi identificato la presunta rapinatrice in una donna nomade di 25 anni dimorante nel vicino campo nomadi di Villa Gordiani. Gli agenti si sono quindi recati nella baraccopoli di via dei Gordiani dove hanno scovato la donna e sono riusciti a portarla via, con non poca difficoltà, causa le resistenze delle persone presenti nel campo rom. Con indosso ancora le scarpe utilizzate per la rapina, la donna è stata poi riconosciuta quale autrice dello scippo della borsa dell’anziana signora.

Arresto convalidato

Identificata in una donna nata in Bosnia di 25 anni, è risultata avere innumerevoli precedenti specifici in più parti d’Italia commessi negli ultimi anni nelle province di Milano, Bologna, Rovigo e naturalmente Roma. Di fatto senza dimora, è stata sottoposta a fermo di pg con l’accusa di rapina aggravata. Giudicata con rito direttissimo la magistratura ha poi convalidato l’arresto.

