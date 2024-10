Crotone, poliziotto spara e uccide un uomo durante un controllo: linciato

E’ ancora in corso di chiarimento la dinamica dei fatti che hanno portato alla morte di un pizzaiolo fermato per un controllo da un poliziotto, a Lampanaro, quartiere alla periferia Sud di Crotone, in Calabria. Stando a quanto si apprende finora, la vittima, il 44enne Francesco Chimirri, sarebbe stato fermato dal poliziotto che era uscito di casa per entrare in servizio e cominciare il suo lavoro. Il motivo sarebbe dovuto ad alcuni incidenti in cui la vittima sarebbe stata coinvolta sulla strada verso Isola Capo Rizzuto, investendo altre auto.

Il poliziotto, un ispettore della Mobile originario di Siracusa, lo avrebbe inseguito e si sarebbe affiancato all’auto in cui si trovava Chimirri con altre due persone. Ne sarebbe nato un alterco, durante sono partiti tre colpi dalla pistola, uno dei quali ha ucciso il 44enne che aveva un buon seguito su TikTok (circa 158mila follower). Dell’agente, descritto come una persona esperta e professionale, ha 37 anni e di lui per ora si conoscono solo le iniziali, G.S.

Linciato dai parenti della vittima

In seguito allo sparo, con Chimirri a terra e morto poco dopo, un gruppo di parenti del 44enne si sarebbe scagliato contro l’ispettore con pugni, calci e un bastone. Il linciaggio sarebbe terminato con il poliziotto in gravi condizioni e ricoverato, con ferite, una mandibola fratturata e la perdita di alcuni denti, dopo l’intervento dei Carabinieri che a fatica hanno separato le parti.

Qui le versioni divergono: ce n’è una secondo cui a bordo dell’auto con Chimirri ci sarebbero state altre due persone sospette, poi dileguatesi, e con la reazione del poliziotto attaccato dagli occupanti dell’auto che si sarebbe difeso prima con il manganello, poi estraendo l’arma forse in risposta al vedersi minacciato con un’altra pistola che però non è stata ritrovata.

La seconda versione vuole il controllo di polizia (ma l’agente non era ancora ufficialmente in servizio) degenerato in una colluttazione, c’è chi dice “per futili motivi”, fino allo sparo mortale.

Sull’accaduto indaga il Nucleo investigativo dei Carabinieri di Crotone, assieme al pm che si è immediatamente recato sul posto. Bisognerà non solo chiarire la dinamica dell’accaduto ma identificare gli autori del pestaggio, compito non facile perché lo scontro sarebbe avvenuto al di fuori del campo di ripresa delle telecamere presenti nella zona.

