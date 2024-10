Dimessa dal Pronto soccorso, muore bimba di un anno

GENOVA, 06 OTT – La bambina di un anno morta stamani nell’abitazione di famiglia in un paese dell’entroterra di Genova era stata portata dai genitori ieri sera al pronto soccorso di Lavagna per dolori addominali. La piccola era stata dimessa dal nosocomio di Lavagna ed era stata riportata a casa.

La Procura di Genova ha aperto un fascicolo, sarà disposta l’autopsia e sarà sequestrata la cartella clinica del ricovero al pronto soccorso. (ANSA)

Sul posto era stato inviato l’elicottero Drago dei vigili del fuoco per un eventuale trasporto d’urgenza all’ospedale Gaslini, oltre ad automedica e all’ambulanza della Croce Rossa di Gattorna. Purtroppo, però, per la piccola non c’è stato nulla da fare ed è stato constato il decesso.