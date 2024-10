La Francia paga le navi delle ONG per portare i migranti in Italia

di Guido da Landriano – https://scenarieconomici.it – Lunedì 30 settembre, il Consiglio regionale di sinistra della Nouvelle-Aquitaine ha votato a favore di una sovvenzione di 100.000 euro per l’ONG SOS Méditerranée, organizzazione che gestisce la nave che carica in mare i migranti e quindi li sbarca in Italia.

La regione Nouvelle-Aquitaine concede una sovvenzione di 100.000 euro all’associazione SOS Méditerranée, che si occupa di assistenza ai migranti Questa sovvenzione a SOS Méditerranée, sostenuta dalla maggioranza dei rappresentanti eletti, ha suscitato le ire del Rassemblement National (RN), che denuncia una politica di immigrazione a spese dei contribuenti. Ovviamente la regione della Nouvelle-Aquitane è governata dalla sinistra

Gli aiuti regionali scatenano polemiche

Lunedì 30 settembre, durante la riunione del Comitato permanente del Consiglio regionale della Nouvelle-Aquitaine, è stata assegnata una sovvenzione di 100.000 euro a SOS Méditerranée.

La decisione è stata votata e fortemente sostenuta membri eletti della maggioranza regionale, in particolare dai gruppi ecologisti e socialisti. Tuttavia, ha ricevuto anche il sostegno degli eletti di Macron e del gruppo Les Républicains, e questo fatto è stato evidenziato fortemente dal partito Rassemblement National, che fa capo a Marine Le Pen.

Edwige Diaz, portavoce del Rn in Nouvelle-Aquitaine, ha fortemente criticato l’iniziativa. Ha denunciato quello che considera uno “sperpero di denaro pubblico” e ha accusato la maggioranza di sinistra di promuovere una “ideologia immigrazionista” a spese delle priorità dei contribuenti francesi e della Nuova Aquitania.

Interessante è che un partito della cosiddetta “Destra moderata”, ormai convertito completamente al macronismo, abbia votato a favore di questa misura che indirettamente aggravia la situazione dei migranti.

Comunque appare curioso che la stessa assemblea regionale non abbia chiesto lo sbarco dei salvati nel proprio porto di Bordeaux, perché è un po’ troppo semplice pagare una ONG per sbarcare i migranti in Italia. Bordeaux non è un porto abbastanza sicuro?