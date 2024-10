Rivolta carcere Genova: materassi bruciati, infermeria devastata

GENOVA, 03 OTT – Una rivolta dei detenuti del carcere di Genova Pontedecimo, scoppiata per futili motivi, ha impegnato per ore il personale di polizia penitenziaria. Ne dà notizia il Sinappe, uno dei sindacati di categoria. I detenuti, armati di gambe di sedie, tavoli e pezzi di brande, hanno distrutto parte dell’infermeria, appropriandosi di siringhe, bombolette d’ossigeno e altri oggetti poi hanno dato fuoco ai materassi delle celle.

Solo l’intervento del personale di polizia, con i rinforzi del vicino carcere di Genova Marassi, ha permesso di contenere la situazione, riportando la calma. Secondo Roberto Santini, segretario generale del Sinappe, il bilancio definitivo dei danni verrà reso noto domani mattina.

“La situazione è critica all’interno degli istituti penitenziari, dove la mancanza di soluzioni concrete e programmatiche da parte delle istituzioni mette in pericolo quotidianamente la vita del personale – ha detto -. La politica e l’amministrazione devono fare chiarezza su come intendono affrontare le problematiche del sistema penitenziario. Non è più possibile che donne e uomini del Corpo rischino l’incolumità fisica e psicologica per una gestione inefficiente”. (ANSA)