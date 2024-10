Von der Leyen: ‘ferma condanna per l’attacco dell’Iran contro Israele’

Roma, 2 ott – “Condanno fermamente l’attacco con missili balistici lanciato ieri dall’Iran contro Israele. La spirale di violenza sta minacciando la vita di civili innocenti. Sta inoltre portando ad un conflitto generalizzato nella regione e questo deve essere evitato a tutti i costi”

Lo ha affermato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in conferenza stampa congiunta con il primo ministro britannico Keir Starmer a Bruxelles.”L’Unione europea continua pertanto a chiedere un cessate il fuoco oltre il confine con il Libano in linea con la risoluzione 17O1 e il confine con Gaza e continueremo a chiedere il rilascio di tutti gli ostaggi come facciamo ormai da quasi un anno”. (askanews)