Germania, incendi in due condomini e assalto con machete: arrestato siriano

La polizia tedesca ha arrestato un cittadino siriano in seguito agli incendi di due condomini che hanno provocato il ferimento di 31 persone, tra cui alcuni bambini

È successo a Essen, nella Germania occidentale. Poco dopo lo scoppio degli incendi, un furgone si è schiantato contro due negozi vicini, causando danni ma nessun ferito. Un siriano di 41 anni è stato arrestato. Secondo la polizia, le prime indagini hanno rivelato che l’uomo avrebbe agito perché la moglie lo aveva lasciato. Il sospetto era uscito di casa armato di “coltelli e acceleranti d’incendio” con l’intenzione di attaccare case e negozi di Essen ritenuti vicini a sua moglie. Secondo il quotidiano “Bild”, il sospetto ha anche minacciato i passanti con un machete.

I vigili del fuoco di Essen hanno riferito che sabato, intorno alle 17:10, è scoppiato un incendio contemporaneamente in due edifici residenziali nei quartieri di Altenessen e Stoppenberg, a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro. Un portavoce dei vigili del fuoco ha parlato di scene altamente drammatiche. Bambini e donne si sporgevano dalle finestre coperti di fumo e urlavano. La via di fuga era completamente bloccata.

I vicini hanno predisposto delle scale ai piani inferiori per un rapido soccorso. I bambini che si trovavano nella mansarda sono stati salvati dai servizi di emergenza che hanno allestito un cuscino elastico. I vigili del fuoco hanno poi salvato i restanti residenti dalla finestra utilizzando una scala girevole. Gli incendi sono stati spenti dai vigili del fuoco. Alcuni dei 31 feriti hanno subito gravi inalazioni di fumo; 17 sono in gravi condizioni e due bambini piccoli si trovano in pericolo di vita.

Pochi minuti dopo, un furgone è entrato in due negozi vicino alla scena dell’incendio. L’autista è sceso davanti a un negozio di frutta e verdura e ha minacciato i presenti con un coltello e un machete. In questo caso, nessuno è rimasto ferito. La polizia ha riferito di aver arrestato vicino alla scena del crimine il 41enne siriano, già noto alle forze dell’ordine. Un portavoce della polizia ha detto alla Dpa che l’uomo era sospettato di aver appiccato gli incendi e di aver guidato il camion per le consegne contro i negozi.

