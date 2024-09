Roma, clochard con profonda ferita alla testa: arrestati due marocchini

Roma – Intorno alle 23.30 di ieri le volanti di Ponte Milvio e della Squadra Mobile sono intervenute in Ponte Duca d’Aosta, dove una ragazza urlava e chiedeva aiuto. Agli agenti ha raccontato di aver trovato un uomo, un senza fissa dimora, a terra con una profonda ferita al lato destro della fronte. Dalle prime ricostruzioni, la vittima, un 35enne marocchino trasportato in codice rosso al Policlinico Gemelli, sarebbe stato colpito con un oggetto ancora non identificato da altri due clochard di 56 e 52 anni suoi connazionali, identificati e arrestati poco dopo con l’accusa di tentato omicidio. Adnkronos