Bergoglio: ‘i medici abortisti sono sicari’

“I medici “che si prestano” alle pratiche di aborto “sono sicari”. Lo ha detto Pap Francesco nel corso della conferenza stampa sull’aereo che lo riportava a Roma proveniente dal Belgio dove ha concluso il suo 46.mo viaggio internazionale.”Su questo non si può discutere. – ha aggiunto – Si uccide una vita umana. E le donne hanno il diritto di proteggere la vita. Un’altra cosa sono i metodi anticoncettivi, questo è un’altra cosa. Non confondere. Io parlo adesso soltanto sull’aborto. E su questo non si può discutere. Scusami, ma è la verità”

Lo ha detto il Papa nella conferenza stampa riportata da Vatican news.Il pontefice è poi tornato ad esaltare la figura di Re Baldovino del Belgio che, come annunciato, verrà beatificato e che si era dimesso pur di non firmare la legge sull’aborto nel suo paese.

“Il re è stato un coraggioso perché davanti a una legge di morte, lui non ha firmato e si è dimesso. Ci vuole coraggio, no? Ci vuole un politico ‘con pantaloni’ per fare questo. Ci vuole coraggio. Anche lui con questo ha dato un messaggio e anche lui l’ha fatto perché era un santo. Quell’uomo è un santo e il processo di beatificazione andrà avanti, perché mi ha dato prova di questo”. (askanews)