Tunisino ruba la bici a un bambino di 12 anni

Ladro senza cuore. Un ragazzo di 19 anni, cittadino tunisino, è stato denunciato giovedì sera dai carabinieri a Sesto San Giovanni con l’accusa di furto aggravato dopo aver rubato la bicicletta a un bimbo di 12 anni.

Approfittando del fatto che il piccolo si trovava in una cartoleria di via Matteotti, il 19enne si è avvicinato alla bici, è salito in sella e si è allontanato. Il 12enne, però, si è subito accorto di quanta stava succedendo ed è uscito dal negozio chiedendo aiuto.

I carabinieri, che passavano di lì in quel momento, si sono così messi sulle tracce del ladro e lo hanno fermato poco dopo. Lui è stato indagato a piede libero, mentre la bicicletta è stata restituita al bimbo.

www.milanotoday.it – foto archivio