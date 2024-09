OMS ‘sbarca’ su TikTok “per combattere la disinformazione sulla salute”

Fornire informazioni sulle salute ”basate sulla scienza” e promuovere un’alfabetizzazione sanitaria, coinvolgendo gli influencer a produrre contenuti video affidabili

Questo l’obiettivo di una collaborazione della durata di un anno avviata tra l’Organizzazione Mondiale della Sanità e TikTok, che mira a diminuire la disinformazione su contenuti relativi alla salute, soprattutto tra i giovani.

“Questa collaborazione può rivelarsi un punto di svolta per rendere le piattaforme più socialmente responsabili. L’intersezione tra salute e tecnologia offre l’opportunità di raggiungere persone di tutte le età, ovunque si trovino”, ha affermato Jeremy Farrar, Chief Scientist dell’Oms.

“Milioni di persone vengono su TikTok ogni giorno per trovare una comunità in tutti gli ambiti, incluso il loro benessere. Ci impegniamo per garantire che possano trovare informazioni affidabili. Ecco perché – afferma Valiant Richey, global head of Trust and Safety Outreach and Partnerships, TikTok – siamo lieti di collaborare con la rete di influencer della salute Fides dell’Oms, per rafforzare ulteriormente questo impegno”.

Lanciata nel 2020, la rete Fides ha mobilitato i creatori di contenuti sulla salute ”per contrastare la disinformazione online” (le notizie scomode, ndr) e conta oggi su una comunità di oltre 800 creatori di contenuti che raggiungono 150 milioni di persone su varie piattaforme.

Gli influencer, sottolinea Alain Labrique, direttore di Digital Health and Innovation dell’Oms, “hanno un’opportunità unica di colmare il divario tra scienza e vita quotidiana. È qui che l’Oms può intervenire nel fornire informazioni basate su prove, assicurando che le conversazioni sulla salute su piattaforme come TikTok siano sia efficaci che informate”.ANSA

“I PADRONI DELL’OMS“