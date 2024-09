Bologna, rapine con coltello: arrestato 17enne albanese

Armato di coltello minacciava le persone ferme alla fermata dell’autobus in Tiarini. Le volanti della polizia hanno arrestato un 17enne di origine albanese. Ad allertare la Questura è stata una cittadina che il 24 settembre intorno alle 15 ha visto il ragazzo rapinare un altro giovane, che ha minacciato per avere delle sigarette. Poco dopo il ragazzo ha rapinato un altro coetaneo, per poi salire a bordo della linea 21 allontanandosi su via Matteotti.

Gli agenti di polizia sono arrivati in Viale Pietramellara, e hanno individuato l’autobus sul quale viaggiava il minore. Dopo aver chiesto all’autista di arrestare la corsa, i poliziotti sono saliti a bordo, hanno fermato il ragazzo e lo hanno perquisito.

All’interno dei pantaloni, bloccato dall’elastico degli slip, il ragazzo aveva un grosso coltello a serramanico in acciaio, di colore nero. Abbastanza perché gli agenti lo portassero in Questura per ulteriori controlli.

Il ragazzo, che tra poco compirà 18 anni, è ospite di una comunità per minori e ha alle spalle alcuni precedenti per porto abusivo di armi perché è stato trovato spesso in possesso di coltelli, oltre ad essere responsabile per i reati di lesioni personali aggravate, resistenza a pubblico ufficiale. Il ragazzo è stato arrestato ed è stato collocato in comunità.

