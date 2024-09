Torino, 18enne scippata: arrestato nordafricano

Nel corso della notte di sabato 21 settembre 2024 i carabinieri del nucleo radiomobile di Torino sono intervenuti nel quartiere San Salvario dove un ragazzo aveva appena strappato la catenina d’oro dal collo di una 18enne italiana. Poco dopo, nelle vicinanze dell’accaduto hanno individuato un 26enne nordafricano, già conosciuto dalle forze dell’ordine, le cui fattezze e i cui abiti corrispondevano perfettamente alla descrizione fatta dalla vittima.

Quando ha visto la pattuglia arrivare, però, il giovane ha dato in escandescenze opponendosi all’arresto. Ha preso i militari dell’Arma a calci ma questo non è riuscito a evitargli di essere bloccato e portato in carcere con l’accusa di rapina aggravata. La collanina è stata recuperata e restituita alla ragazza. www.torinotoday.it