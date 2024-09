Migranti, Schlein: ‘raccolte 500 mila firme per la cittadinanza’

ROMA, 24 SET – “Raggiunte e superate le 500mila firme per il Referendum Cittadinanza! Ora non fermiamoci, continuiamo a firmare per aumentare il sostegno al referendum e anche per la legge di iniziativa popolare per il salario minimo!”.

Lo scrive sui social la segretaria del Pd, Elly Schlein. (ANSA)

Il referendum sulla cittadinanza, promosso da diverse realtà tra cui Più Europa, ha appena raggiunto le 500mila firme richieste. Lo annuncia, interpellato dall’ANSA, il segretario di Più Europa, Riccardo Magi. Il quesito propone di dimezzare da 10 a 5 anni di residenza legale continuativa il termine dopo il quale i cittadini stranieri possono ottenere la cittadinanza italiana. Si tornerebbe a quanto previsto “dalla legislazione prima del 1992 e ci si allineerebbe a quanto stabilito in diversi altri Stati Ue”, spiega Magi. (ANSA)