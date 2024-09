Blackrock: ok del governo a partecipazione di più del 3% nel capitale di Leonardo S.p.a.

Il via libera sarebbe stato dato lunedì 23 settembre, tramite un documento inviato dall’ufficio del Primo Ministro Giorgia Meloni al Parlamento

Il fondo Blackrock ha ottenuto l’ok del governo per salire sopra alla quota del 3% del capitale di Leonardo. La Leonardo S.p.A. è una società pubblica italiana attiva in settori strategici come il settore della difesa, dell’aerospazio e della sicurezza.

Nel caso di aziende considerate strategiche la legislazione italiana prevede che il governo possa esercitare il cosiddetto “golden power”, ovvero il diritto di veto per bloccare, o porre condizioni, sugli acquisti stranieri o domestici, nonché di modifiche alla governance di società che operano in settori strategici come l’energia, le telecomunicazioni, la difesa e le banche. E cioè approvi ogni acquisizione di quote che superi progressivamente determinate quote: si parte dal 3%, poi al 5%, al 10% e così via fino al 50%.

BlackRock, il più grande gestore di investimenti al mondo con asset in gestione per 10.600 miliardi di dollari, più del Pil di Francia, Germania e Italia messi assieme, ha ottenuto l’approvazione del governo italiano per acquisire una partecipazione nel gruppo Leonardo superiore al 3%. Il via libera, scrive Reuters, sarebbe stato dato lunedì 23 settembre, tramite un documento inviato dall’ufficio del Primo Ministro Giorgia Meloni al Parlamento.

“Si tratta di una conferma ulteriore di fiducia da parte del mercato rispetto al piano industriale presentato”, dice l’A.d. di Leonardo, Roberto Cingolani, soddisfatto del via libera. Cingolani sottolinea poi come alla “competitività nei settori, si aggiunga lo sforzo nelle alleanze strategiche” e continua: “La fiducia va oltre il breve periodo e la contingenza internazionale. Il settore sarà strategico nei prossimi anni. E Leonardo è attrezzata per essere un player di riferimento”.

